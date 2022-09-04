Події

09:09 04.09.2022

За добу на Харківщині одна людина загинула, ще дві поранені

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За добу на Харківщині одна людина загинула, ще дві поранені

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони області, в результаті є загиблі та поранені серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, сталися пожежі на відкритій території. На жаль, у Чугуївському районі загинула 45-річна жінка. Жінку 64 роки госпіталізовано з пораненнями. В Ізюмському районі поранення отримав чоловік 43 років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, у ніч на неділю в Київському районі Харкова сталися два вибухи.

"Попередньо, ворог завдав по місту ракетного удару. Внаслідок влучення сталася масштабна пожежа в будівлі ресторану. Попередньо – без постраждалих", - написав Синєгубов.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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