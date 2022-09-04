На Харківщині під час огляду на блокпосту поліцейські виявили в автобусі боєприпаси до підствольного гранатомета

У Харківській області минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 2100 машин, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"У місті Лозова на блокпосту поліцейські затримали автобус, у салоні якого виявили 11 боєприпасів до підствольного гранатомета АК-47. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 13 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.