Події

07:13 04.09.2022

Верещук і посол Японії в Україні обговорили гуманітарне реагування

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Верещук і посол Японії в Україні обговорили гуманітарне реагування

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук та посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі обговорили участь Японії у гуманітарному реагуванні.

"Сьогодні зустрілася з Надзвичайним та Повноважним Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Обговорювали участь Японії у гуманітарному реагуванні в Україні. Зокрема, нам потрібні десятки тисяч планшетів та ноутбуків, щоб діти, змушені залишити свої рідні будинки, могли навчатися онлайн", - написала Верещук у телеграм-каналі в суботу.

 

 

 

Теги: #японія #гуманітарна_допомога

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