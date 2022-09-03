Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по європейцям – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до вирішального енергетичного удару по європейцям.

"Днями Росія спробує ще більше посилити енергетичний тиск на Європу. Повністю зупинилося прокачування газу Північним потоком. Навіщо вони це роблять? Росія хоче зруйнувати нормальне життя кожного європейця – у всіх країнах нашого континенту. Хоче послабити та залякати всю Європу, кожну державу. Де Росія не може зробити це силою звичайної зброї, робить це силою енергетичної зброї. Намагається вдарити бідністю та політичним хаосом там, де поки що не може вдарити ракетами", - сказав він у відеозверненні в суботу ввечері.

"І щоб захиститися від цього, нам усім у Європі потрібно ще більше єдності, ще більше координації, ще більше допомоги один одному", - наголосив він.

"Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по всіх європейцям. І ключовими відповідями на це мають бути дві речі: перша, наша єдність – єдність у захисті від держави-терориста, а друга – посилення нашого власного тиску на Росію – це і посилення всіх рівнів санкцій та обмеження нафтогазових доходів Росії", - заявив президент.