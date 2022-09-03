Заступник міністра інфраструктури України звинуватив польських фітосанітарів та ветеринарів у величезних чергах фур на кордоні

Ситуація на українсько-польському кордоні стає критичною і може перерости в катастрофу: черги вантажівок з українського боку в окремих випадках сягають 45 км, водії живуть на узбіччі поблизу пунктів пропуску, в жахливих умовах, за тиждень і більше, втрачаючи дохід, заявив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

"І ситуація стає критичною. У чергах відбуваються бійки, перевізники загрожують блокуванням траси. Головна причина цих черг усім відома – це низька ефективність роботи польських служб, які проводять фітосанітарний та ветеринарний контроль", – написав він у фейсбуці в суботу.

За словами Найєма, не треба ідеалізувати ні прикордонну, ні митну служби, але за останні чотири місяці їхня робота стала більш ефективною. "Головний показник – порівняння довжини черг з українського та польського боку: якщо з нашого, на експорт вони сягають від 10 до 45 кілометрів, то з польського боку 5 кілометрів – максимум", – пояснив заступник міністра.

Він уточнив, що кількість працівників обох служб збільшилася майже в 1,5 раза, середній час проходження одного авто через українські служби зменшився до 10-15 хвилин, відбуваються точкові реконструкції пунктів пропуску.

"Наші служби готові перевіряти більше і більше вантажівок щодня. Але потік із тисячі автомобілів упирається у затор на польській стороні", – констатував Найєм.

Він заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії фітосанітарний та ветеринарний контроль на польському кордоні сповільнився у кілька разів. Як приклад заступник міністра навів пункт пропуску "Дорогуськ", де у докризовий період на добу польські фітосанітарні та ветеринарні служби приймали близько 80 вантажівок на добу, а за останні п'ять днів – 12-25 вантажівок на день.

"Цинічно, що на цьому фоні польські перевізники загрожують перекривати траси, вимагають допомагати їхати пустим вантажівкам позачергово. Вони скаржаться на конфлікти в чергах та агресивну поведінку наших водіїв", - написав також заступник міністра.

На його думку, вимагати позачергового виїзду польськими перевізниками – "це люта несправедливість", оскільки польський перевізник завдяки ефективності українських служб майже без черги в'їхав до України і встигає за тиждень здійснити дві "ходки", тоді як завантажений український перевізник змушений проводити у чергах до тижня.

"Анонсовані польськими перевізниками блокування трас та акції протесту лише посилять ситуацію. Тепер наш експорт може не просто бути пригальмований, а й повністю зупинений на окремих ділянках кордону", – вважає Найєм.

Він наголосив, що українська сторона багаторазово, на багатьох закритих, відкритих, спільних та двосторонніх зустрічах пропонувала просте рішення – збільшити кількість працівників фітосанітарних та ветеринарних служб на польському боці, надати українських експертів, які б допомагали польським колегам, або вивести цей контроль за межі пунктів перепустки вглиб країни.

"Ми говоримо чесно, як є: наш пріоритет – збільшення обсягів експорту. Нам потрібно торгувати зі світом. Без цього наша економіка не встоїть до перемоги", – заявив заступник міністра інфраструктури України.