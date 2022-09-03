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18:06 03.09.2022

Четверо дітей та один дорослий постраждали через детонацію боєприпасу у Чернігові на виставці зброї, розпочато розслідування

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Четверо дітей та один дорослий постраждали через детонацію боєприпасу у Чернігові на виставці зброї, розпочато розслідування

Розпочато розслідування за фактом поранення чотирьох дітей та одного дорослого на виставці зброї у Чернігові, повідомив Офіс генпрокурора.

Чернігівська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч.2 ст.414 КК України).

"За даними слідства, 3 вересня 2022 року в місті Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці територіальної оборони демонстрували цивільному населенню зброю та боєприпаси. Під час демонстрації один з боєприпасів здетонував. У результаті цього було травмовано п’ятеро осіб, серед них четверо дітей віком від 2 до 12 років", - повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Постраждалі перебувають у лікарні з різними ступенями тяжкості тілесних ушкоджень.

Наразі триває огляд місця події, допит свідків, вилучення зброї та боєприпасів.

"Вирішується питання щодо затримання причетних до злочину осіб в порядку ст. 208 КПК України та повідомлення їм про підозру", - йдеться у пресрелізі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Держбюро розслідувань.

Раніше голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив про травмування трьох дітей, серед яких дворічний хлопчик у тяжкому стані.

Теги: #чернігів #боєприпаси

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