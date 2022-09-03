Через зброю, що спрацювала на виставці в Чернігові, троє дітей постраждали, 2-річний хлопчик у важкому стані

У Чернігові троє дітей постраждали внаслідок бойової зброї, яка була в експозиції.

Як повідомив голова обласної Військової адміністрації В'ячеслав Чаус у телеграм-каналі, в історичному центрі Чернігова, на заході, що "передбачав інтерактив для дітей, чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала".

"Троє дітей постраждали. Зокрема, дворічний хлопчик перебуває у важкому стані. Всім надається вся необхідна кваліфікована медична допомога", - написав голова ОВА.

"Наразі триває обстеження місця подій і з'ясування походження небезпечних експонатів. На місці працюють слідчі. Винні будуть покарані", - йдеться в повідомленні.

За інформацією "Суспільного", спрацював ручний протитанковий гранатомет, який став причиною травмування дітей.