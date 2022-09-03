Події

16:26 03.09.2022

Для гарантування ядерної безпеки на ЗАЕС необхідна постійна присутність МАГАТЕ на станції - Мішель

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Для гарантування ядерної безпеки на ЗАЕС необхідна постійна присутність МАГАТЕ на станції - Мішель

Президент Європейської Ради Шарль Мішель обговорив ситуацію на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) з головою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі, який очолив місію на ЗАЕС.

"ЄС повністю підтримує роботу і зусилля МАГАТЕ. Їхня мужність і професіоналізм у виконанні першої місії на ЗАЕС вражають", - написав Мішель у Твіттері в суботу.

Він наголосив, що постійна присутність представників МАГАТЕ на станції необхідна для гарантування загальної безпеки.

"Росія наражає світ на небезпеку. Ключове значення має гарантування ядерної безпеки та захисту. Необхідна постійна присутність МАГАТЕ на станції", - заявив Мішель.

Теги: #магате #заес #мішель

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