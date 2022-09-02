КМДА надала охоронний статус трьом історичним будівлям із 120, визначених у 2021 році Київрадою

Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації (КМДА) на засіданні у четвер одноголосно підтримала включення до переліку пам'яток 3 будівель зі 120, які Київська міська рада у 2021 році включила до списку цінної історичної забудови, яка перебуває під загрозою знищення та потребує додаткового захисту.

Як повідомляється на сторінці організації "Центр розвитку міст" у фейсбуці, охоронний статус отримав комплекс із трьох будівель на вул. Антоновича, 7 у центрі Києва.

"Зі списку було обрано три будівлі — це садиба по вул. Антоновича, 7а/7б/7в. За її включення до Переліку пам’яток Консультативна рада проголосувала одноголосно. Проте, будівлі, що досі залишаються під загрозою знесення, такі як Садиба Барбана чи Садиба Зеленських, до попереднього списку розгляду не потрапили", - йдеться у повідомленні.

У серпні 2021 року Рада національної безпеки та оборони України зобов'язала відновити знищену будівлю 1901 року споруди – садибу титулярного радника Олександра Барбана – та надати їй охоронний статус. У вересні того ж року Міністерство культури та інформаційної політики України звернулося до мера Києва Віталія Кличка про надання статусу нововиявленої пам'ятки вже будівлі 1890 року, яка належала родині Зеленських.