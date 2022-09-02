Події

18:43 02.09.2022

Окупанти вивезли із Запорізької АЕС військову техніку перед приїздом місії МАГАТЕ – Генштаб ЗСУ

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Окупанти вивезли із Запорізької АЕС військову техніку перед приїздом місії МАГАТЕ – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти вивезли всю військову техніку з території Запорізької атомної електростанції до м. Енергодару Запорізької області через приїзд місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"У зв’язку з приїздом комісії МАГАТЕ окупанти вивезли всю військову техніку з території Запорізької атомної електростанції. Близько 100 одиниць перемістили на завод "Атом Енергомаш", решту - розосередили у найближчих населених пунктах", - ідеться у зведенні.

Як повідомлялося, місія МАГАТЕ у складі 14 осіб 1 вересня відвідала Запорізьку АЕС, після чого голова агенції Рафаель Гроссі та частина інспекторів залишили станцію. На ній орієнтовно до 4 вересня залишаються п'ятеро представників МАГАТЕ. 

Теги: #магате #військова_техніка #заес

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