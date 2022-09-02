Звіт МАГАТЕ щодо ЗАЕС може мати політичні та економічні наслідки для РФ – голова енергокомітету Ради

Звіт Міжнародного агентства з атомної енергії, місія якого наразі перебуває на окупованій РФ Запорізькій АЕС, може мати і політичні, і економічні наслідки для Росії, вважає голова комітету ВР з енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

"Ця доповідь може мати політичні наслідки, коли весь світ зрозуміє, хто є державою-терористом і хто готовий створювати загрозу безпечній експлуатації ядерних об'єктів. Може мати й економічні наслідки. На мою думку, потрібно впроваджувати економічні санкції проти РФ, проти "Росатому"… які також будуть болючим ударом і змусять російських окупантів задуматися, що вони творять", – сказав Герус в ефірі національного телемарафону у п'ятницю.

Водночас він висловив сподівання, що МАГАТЕ чітко зафіксує у звіті кількість озброєння, техніки та російських військових, які "перетворили ЗАЕС на військовий об'єкт", і всі ризики, які створює Росія через це.

"Спостерігачі не мають прямого директивного впливу на військових, але інформація від них служить для подальших політичних рішень країн, а також для санкційних, економічних рішень", - пояснив голова комітету.

За його словами, запровадження міжнародних санкцій проти Росії та "Росатому" у сфері атомної енергетики унеможливили б, зокрема, отримання ними зовнішнього фінансування, доступ до нових технологій, а отже, відсторонили б РФ від будівництва АЕС у світі.

"Санкційна політика західних країн має більшу вагу та більший вплив, ніж окремі рішення МАГАТЕ", - зазначив Герус, додавши, що ядерні санкції щодо РФ "можуть бути частиною одного з наступних санкційних пакетів".

Окрім того, він зазначив, що візит МАГАТЕ – це робота на довгострокову перспективу.

"Попри візит МАГАТЕ на ЗАЕС, ризик надзвичайної ситуації залишається досить високим, один цей візит ситуацію кардинально не змінить, але сподіваємося, що такими маленькими кроками можна дійти до того, що ризики мінімізуватимуться", – висловив думку голова енергокомітету.

Як повідомлялося, місія МАГАТЕ у складі 14 осіб учора відвідала ЗАЕС, після чого голова агентства Рафаель Гроссі та частина інспекторів залишили станцію. На ній орієнтовно до 4 вересня залишаються п'ятеро представників МАГАТЕ.