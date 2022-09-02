ЗСУ знищили поромну переправу окупантів через Дніпро біля с. Львове на Херсонщині

Збройні сили України знищили 37 окупантів, 18 одиниць техніки та склад боєприпасів, який належав їм, на півдні України, обстрілявши два місця скупчення сил противника та поромну переправу через р. Дніпро біля окупованого с. Львове Херсонської області.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено результативні удари по поромній переправі поблизу села Львове та по двом районам зосередження сил і засобів противника. Підтверджені втрати ворога складають 37 рашистів, 3 танки, 4 гаубиці "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Град", 10 одиниць авто-бронетехніки та склад боєприпасів", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці у п'ятницю.

Як зазначається у повідомленні, підтверджено виведення зі складу ворожих сил пошкоджений у четвер у районі с. Сухого Ставку Херсонської області літак Су-25 окупантів.

Корабельне угруповання ворожих сил у Чорному морі тримає напоготові два надводні ракетоносії, споряджені 16 ракетами типу "Калібр".