Енергоблок №5 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми – "Енергоатом"

Енергоблок №5 Запорізької АЕС, аварійно відключений 1 вересня, знову в роботі, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні, 2 вересня 2022 року, енергоблок №5 Запорізької АЕС, який був відключений вчора зранку (1 вересня) внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика ЗАЕС, о 13:10 під’єднаний до енергомережі", - повідомляється в телеграм-каналі "Енергоатома" у п'ятницю.

Згідно з повідомленням, триває набір потужності.

"На станції працюють два енергоблоки (№5, 6 – ІФ), які виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає", – зазначили в компанії.