Країни G7 мають намір створити "широку коаліцію" для запровадження стелі цін на російську нафту - заява

Країни G7 оголосили про намір створити "широку коаліцію" для спільного впровадження стелі цін на російську нафту, йдеться у заяві міністрів фінансів G7, оприлюдненій у п'ятницю.

"Ми хочемо створити широку коаліцію з метою максимізувати ефективність наших заходів і закликаємо всі країни, які все ще хочуть імпортувати російську нафту і нафтопродукти, взяти на себе зобов'язання робити це лише за цінами на рівні або нижче стелі", - йдеться у заяві, розміщеній на сайті міністерства фінансів Німеччини.

Зазначається, що стелю цін визначатиме вся коаліція, її буле встановлено на рівні, заснованому на низці технічних параметрів.