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15:46 02.09.2022

Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на шість суден, які незаконно вивозили українське зерно з окупованого Криму

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Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на шість суден, які незаконно вивозили українське зерно з окупованого Криму

За клопотанням прокуратури АР Крим та м. Севастополя, Шевченківський районний суд м. Києва наклав арешт на шість морських суден, які порушували порядок в'їзду/виїзду з/до окупованого Криму під час перевезення награбованого окупантами українського зерна, повідомляє пресслужба прокуратури автономії.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що суднами "Амур-2501", "Александр Грин", "М. Андреев", "Федор", "Св. Константин" та "Капитан Корчин" під прапорами держави-окупанта, здійснюються систематичні незаконні заходи з/до закритого Севастопольського морського торговельного порту, переправляючи українське зерно до третіх країн", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що у такий спосіб РФ використовує півострів Крим як "плацдарм для незаконного перевезення зерна, викраденого з тимчасово окупованих територій України".

"З липня 2014 року державою офіційно припинено функціонування всіх портів окупованого півострова та закрито його гавані для міжнародного судноплавства. Ми кваліфікуємо заходження суден під іноземним прапором до морських портів Криму як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства, а отже, тягнуть за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден" - зазначив керівник прокуратури автономії Ігор Поночовний.

У прокуратурі АРК нагадують, що раніше, в межах зазначеного провадження, вже було накладено арешти на ще шість суден-порушників, а також повідомлено про підозри двом капітанам російських суден "Матрос Позинич" та "Михаил Ненашев" за ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Теги: #арешт #крим #кораблі

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