Із російського полону вдалося повернути 14 українських військових – Координаційний штаб

У рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Донецькій області у п'ятницю відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та РФ, повідомляє пресслужба Координаційного штабу.

"Додому повернулися 14 українських захисників. Серед них десять із 58 окремої механізованої бригади (ОМБр) і четверо – з 30 ОМБр. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що серед звільнених військових – офіцер і військовий медик.

"Робота Координаційного штабу щодо повернення всіх полонених захисників триває", - підсумували у штабі.