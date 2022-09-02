Події

14:56 02.09.2022

Із російського полону вдалося повернути 14 українських військових – Координаційний штаб

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Із російського полону вдалося повернути 14 українських військових – Координаційний штаб

У рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Донецькій області у п'ятницю відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та РФ, повідомляє пресслужба Координаційного штабу.

"Додому повернулися 14 українських захисників. Серед них десять із 58 окремої механізованої бригади (ОМБр) і четверо – з 30 ОМБр. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що серед звільнених військових – офіцер і військовий медик.

"Робота Координаційного штабу щодо повернення всіх полонених захисників триває", - підсумували у штабі.

Теги: #обмін #військовополонені

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