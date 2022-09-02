Завершення війни наблизять небажання Росії воювати, об'єднані зусилля світової спільноти та позиція російського суспільства – Зеленський

Для завершення війни необхідні бажання Росії "не воювати", об'єднані дії світової спільноти та бажання суспільства Росії, заявив у п'ятницю президент України Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв'язок на міжнародному форумі "Амброзетті".

"Потрібне бажання Росії не воювати. Вона повинна хотіти вирішувати певні питання не війною, не снарядами, не знущаннями та вбивствами. Поки що вона хоче вирішувати все силою. Вона була уповільнена підтримкою наших західних партнерів та нашими Збройними силами", - сказав він.

Другим чинником Зеленський назвав "об'єднані дії світу". "Ми запроваджуємо санкції, це ті самі снаряди, це гуманітарні санкції, і Захід їх робить. Але не можна, щоб країни голосували, а потім окремі компанії знаходили обхідні шляхи, як їх оминати", - сказав він.

"І третє - бажання суспільства Росії. Вони мають відчути, що вони винні в цій війні, винні у своєму виборі, вони винні в тому, що промовчали. Росіяни повинні розуміти, що ця війна страшна, жорстока і не має іншої альтернативи, крім того, щоб російські війська вийшли з чужої землі", - додав президент.