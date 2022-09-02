Кількість споживачів хліба в Україні від початку війни скоротилася на 2-3 млн

Кількість споживачів хліба в Україні від початку повномасштабного російського вторгнення скоротилася на 2-3 млн, тоді як падіння виробництва хліба в країні в січні-липні становило 15-20%, хоча цей показник значно варіюється залежно від віддаленості регіонів від зони бойових дій.

Такі дані, що опосередковано дають змогу оцінити наявне в країні населення, повідомив перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) і директор ТОВ "Київ Хліб" (ТМ "Київхліб") Юрій Дученко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"За 7 місяців падіння виробництва становило близько 15-20% залежно від регіону. На сході цей показник набагато більший, ніж на заході. На заході є навіть цифри в 100% і 105% від попереднього періоду. Це пов’язано насамперед з міграцією населення, зупинкою і руйнацією підприємств і зменшенням купівельної спроможності населення. Сьогодні, за моїми оцінками, кількість споживачів хліба зменшилася приблизно на 2-3 млн", - уточнив представник галузі в інтерв'ю.

Дученко наголосив, що від початку війни близько 20% хлібозаводів зупинили роботу через воєнні дії, окупацію чи знищення росіянами. При цьому додаткове побоювання у хлібопекарів викликає можливе зростання цін на природний газ уже восени, що змусить закритися ще до 10% підприємств, а тих, які залишаться, - підвищити ціни на свою продукцію.

Як повідомлялося, ВАП та об'єднання "Укрхлібпром" напередодні звернулися з офіційним листом до влади України з проханням забезпечити виробників хліба пільговим газом українського видобутку шляхом продовження дії постанови Кабінету Міністрів №489 до кінця воєнного стану.

Міністерство аграрної політики та продовольства України підтримало запит хлібопекарів та переадресувало його до Міністерства енергетики для подальшого узгодження та консультацій з урядом та Офісом президента.

Кабмін ухвалою №489 зобов'язав постачальника останньої надії (ПОН) до 30 вересня 2022 року забезпечувати природним газом українського видобутку важливих для обороноздатності країни непобутових споживачів за ціною 32 грн/тис. куб. м (з ПДВ).

Отже, після 30 вересня хлібобулочна промисловість України може зіткнутися з необхідністю закуповувати газ майже вдвічі дорожче - по 50-60 грн/тис. куб. м, що суттєво вплине на вартість кінцевого продукту і навіть може спровокувати зростання соціальної напруги.