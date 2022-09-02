Події

12:45 02.09.2022

В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощі та грози

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В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощі та грози

Найближчої доби в Україні очікується помірковано прохолодна погода, місцями дощі та грози.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у суботу, 3 вересня, вночі у більшості західних і Вінницькій областях помірні, подекуди сильні дощі, вдень у Карпатському регіоні, центральних, більшості південних, Сумській та Харківській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на півдні та сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, на півдні країни до 15°; удень 14-19°, у південно-східній частині 22-27°.

У Києві в суботу без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 17-19°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 3 вересня найвища температура вдень (32,4°) була 1890 року, найнижча вночі (5,7°) 1898 року.

У неділю, 4 вересня, у східній частині країни очікуються помірні, вночі та в південних та більшості центральних областей, удень і на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликі короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

У західній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, на півдні та сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, удень 15-20°, на Закарпатті до 25°; у південній частині вночі 10-15°, удень 18-23°.

У Києві в неділю без опадів. Вітер північно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°; удень 18-20°.

Станом на 8:00 2 вересня температура води в Чорному та Азовському морях становила 22-24°, у Дніпрі, за даними гідрологічного посту Київ, – 21°.

Теги: #погода #прогноз

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