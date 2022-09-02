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12:28 02.09.2022

Голова Нацполіції: Група шахраїв "заробляла" на фейкових оголошеннях про продаж машин, серед потерпілих - військові та волонтери

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Голова Нацполіції: Група шахраїв "заробляла" на фейкових оголошеннях про продаж машин, серед потерпілих - військові та волонтери

Національна поліція України припинила діяльність злочинної групи шахраїв, яка наживалась на фейкових оголошеннях про продаж автомобілів, серед потерпілих – близько десятка військових і волонтерів, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

"Більш як 5 млн грн збитків та понад 50 ошуканих людей по всій Україні: Національна поліція України припинила діяльність злочинної групи шахраїв. Заробляли зловмисники на фейкових оголошеннях про продаж авто з-за кордону. Потерпілі надсилали їм передоплату та чекали пригону омріяного автомобіля. Але дарма, бо ні автівки, ні своїх грошей клієнти псевдопродавців так і не побачили", - повідомив голова Нацполіції на своїй сторінці у фейсбуці в п'ятницю.

Він наголосив, що серед потерпілих – близько десятка військових та волонтерів, які хотіли придбати транспорт для фронту.

"Поліція Хмельницької області встановила, що злочинна група налічує 18 учасників. Зібрав їх разом 54-річний хмельниччанин", – поінформував Клименко.

За словами голови Нацполіції, правоохоронці вже здійснили 35 обшуків, під час яких вилучили десятки мобільних телефонів та банківських карток, майже 0,5 млн грн готівкою у різній валюті та п’ять автомобілів преміум-класу.

"Троє осіб, серед яких організатор, вже отримали повідомлення про підозру та перебувають під вартою. Всім причетним до шахрайської схеми загрожує до восьми років ув'язнення. Слідство триває, тож і підозр учасникам злочинної групи, і потерпілих буде більше", - додав Клименко.

Теги: #шахраї

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