Кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні зросла до 6,9 млн осіб - МОМ

За шість місяців повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) знову зросла і становить 6,9 млн осіб станом на 23 серпня.

За даними останнього дослідження Міжнародної організації з міграції (МОМ), "більшість із понад 300 тисяч нових переміщень, починаючи з липня, відбулася на півдні та сході країни".

Майже половина внутрішньо переміщених осіб (44%) працездатного віку наразі не отримують доходу. Лише одна третина опитаних назвала заробітну плату як основне джерело доходу після переміщення, а 24% зазначили, що покладаються на державну підтримку. У результаті більшість переміщених домогосподарств вдалися до таких заходів, як скорочення витрат (70%), зокрема на продовольство, а третина взяла позику.

Із наближенням осені та зими житлові умови ВПО викликають дедалі більше занепокоєння. 22% переміщених осіб серед опитаних МОМ зазначили, що їхнє житло не придатне до зимових реалій в Україні. Понад третина опитаних не мають можливості переїхати до прийнятного житла переважно через брак коштів. 30% ВПО, які знайшли притулок у селах (загалом близько 2 млн осіб), не мають доступу до медичних послуг.

Грошової допомоги потребують близько 60% переселенців, осіб, що повернулися, а також тих, хто залишився у своїх домівках. Про потребу в ліках і ремонтних і будівельних матеріалах насамперед зазначають ті, хто повернувся, і непереміщене населення (по 7%).