МКЧХ не бере участі в примусовій депортації українців до РФ та діяльності російських фільтраційних таборів - Мардіні

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) не бере участі в примусовій депортації українців до РФ та діяльності російських фільтраційних таборів на тимчасово окупованих територіях України, заявив генеральний директор організації Роберт Мардіні.

"Я хотів би заявити, що МКЧХ не бере участі в насильницькому переміщенні людей до РФ, тому що насильницьке переміщення суперечить Женевським конвенціям… Ми, як і ви, лише чуємо певні повідомлення про насильницьку депортацію…", – заявив Мардіні в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, міжнародна організація також не бере участі в діяльності російських фільтраційних таборів на тимчасово окупованих територіях України.