МКЧХ за час війни підписав із водоканалами України 50 меморандумів про взаєморозуміння

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) за час війни підписав із водоканалами України 50 меморандумів про взаєморозуміння у контексті допомоги у відновленні порушених систем водопостачання, повідомив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор організації Роберт Мардіні.

"Ми також допомагаємо відновити порушене водопостачання у таких містах, як Ірпінь, Буча. Там, наприклад, водопостачання було відновлено за чотири тижні. Але така проблема є в багатьох місцях. Хочу сказати, що МКЧХ підписав 50 меморандумів про взаєморозуміння з водоканалами в Україні", – заявив Мардіні.

За його словами, організація сприяла відновленню роботи водоканалу та теплопостачальної компанії в Чернігові. Для міста МКЧХ також закупив ремонтні автомобілі.

Загальна сума фінансової допомоги МКЧХ із відновлення водопостачання, теплопостачання, ремонту постраждалих навчальних і медичних закладів, як зазначив генеральний директор, сягнула в Чернігові близько 4 млн швейцарських франків, в Ірпені та Бучі – 3,2 млн, у Гостомелі, Димері, Макарові , Бородянці та Білій Церкві – 4,1 млн.