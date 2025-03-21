Недофінансування водопровідної галузі вже сягнуло 26 мільярдів гривень

Протягом воєнного часу водопровідна галузь зіткнулася з колосальним недофінансуванням, яке вже сягнуло 26 мільярдів гривень. Наразі тарифами покривається лише 70% понесених витрат, що призводить до накопичення збитків.

Про це сьогодні говорили сьогодні на пресконференції "Фінансово-економічний стан водопровідно-каналізаційної галузі".

"За даними Світового банку, Уряду України та Європейської комісії, загальні збитки у секторі централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (ЦВП ТА ЦВВ) оцінюються у 4 млрд дол. США, а втрати – у 11,6 млрд дол. США. Фінансовий стан водопровідно-каналізаційних підприємств є критичним і потребує негайного реагування на багатьох рівнях", - зазначив президент Асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький.

Кредиторська заборгованість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства досягла 22,3 млрд грн. Структура заборгованості є наступною:

- За електроенергію: 11,2 млрд грн.

- За податки: 2 млрд грн.

- За реагенти: 30 млн грн.

- Борги перед міжнародними організаціями: 37 млн дол. США

Збиток підприємств за 2024 рік зафіксовано на рівні 5,1 млрд грн. Слід підкреслити, що ця сума зменшена завдяки фінансовій допомозі в розмірі 4 млрд грн. У разі відсутності допомоги, збиток би становив 9,1 млрд грн.

Відповідно до проведеного моніторингу у галузі водопровідно-каналізаційного господарства пошкоджено та зруйновано 1108,5 км водопровідно-каналізаційних мереж (з яких підлягає відновленню 779,5 км), фактична орієнтовна вартість відновлення яких становить 3,1 млрд гривень.

Разом з тим, пошкоджено та зруйновано 589 об’єктів ВКГ (з яких підлягає відновленню 540), фактична орієнтовна вартість відновлення яких становить 9,6 млрд. грн.

Водночас відновлено 228 об’єктів ВКГ на орієнтовну суму 318,3 млн.грн, та 278,2 км водопровідно-каналізаційних мереж, орієнтовною вартістю відновлення 174 тис. грн.

Про ситуацію на своїх підприємствах також розповіли представники ТОВ "Білоцерківвода", КП "Чернігівводоканал" та КП "Харківводоканал".

Учасники пресконференції звернулися до уряду, профільних міністерств та всіх відповідальних органів з вимогою терміново вжити заходів щодо виходу з критичної ситуації в секторі ВКГ.

Переглянути запис конференції можна за посиланням: https://www.youtube.com/live/hbfZtZMar2E