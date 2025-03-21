Інтерфакс-Україна

Пресрелізи

09:27 21.03.2025

Відсутність повноцінного бронювання працівників може паралізувати роботу водоканалів

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Відсутність повноцінного бронювання працівників може паралізувати роботу водоканалів і призвести до припинення водопостачання та водовідведення, негативно вплинувши на економіку, екологію та соціальну сферу.

Без достатньої кількості працівників водоканали не зможуть повноцінно працювати і забезпечувати населення послугами. Переважна більшість технічних спеціалістів – це чоловіки, які через мобілізацію вимушені полишити робочі місця, і питання з бронюванням таких фахівців досі не вирішено.

"Хоча столиця наразі не є прифронтовим містом, ми також стикаємося з серйозними викликами. Один із найбільших – гострий дефіцит фахівців, викликаний відсутністю повноцінного бронювання працівників водоканалу. Середній вік фахівців нашого підприємства – 54 роки. Це означає, що через мобілізацію та низький рівень заробітної плати ми втрачаємо працездатних спеціалістів, яких майже ніким замінити", - сказала начальниця інформаційного управління Київводоканалу Оксана Стан.

Водоканалам не вистачає водопровідників, зварювальників, слюсарів, водіїв спецтехніки, електриків – це професії, що потребують високої кваліфікації та багаторічного досвіду. Жінки або малодосвідчені працівники не можуть виконувати такі завдання через фізичні обмеження або брак необхідних навичок.

"У водопровідній галузі працює 64 тисячі всього чоловік, із них 22 тисячі військовозобов'язаних. Чотири тисячі вже призвали за цей час, залишається десь більше 20 тисяч активних працівників, у яких середній вік 55 років. Тобто молодь, яка може працювати в таких складних умовах, там складає зовсім незначну величину. Якщо забрати 50 відсотків, це 10 тисяч працівників, чи допоможе це армії? Звичайно, кожна людина там цінна, але з тих кількох мільйонів потенційних призовників, які можуть бути на фронті, 10 тисяч призваних з водоканалів через відсутнє бронювання - це зупинить галузь гарантовано", - сказав директор Асоціації "Укрводоканалекологія" Олександр Шкінь.

Якщо не забезпечити повноцінне бронювання профільних фахівців, зовсім скоро українські водоканали зіткнуться з кадровим колапсом. Це означатиме:

- Неможливість вчасно здійснювати пожежогасіння;

- Аварії, які нікому буде ліквідовувати – мешканці залишаться без водопостачання та водовідведення;

- Зупинку стратегічних підприємств, які залежать від безперебійного постачання води;

- Неможливість надавати послуги з опалення в осінньо-зимовий період;

- Забруднення навколишнього середовища, оскільки неочищені стоки можуть потрапляти у водойми та ґрунти.

Учасники пресконференції "Фінансово-економічний стан водопровідно-каналізаційної галузі" звернулися до уряду, профільних міністерств та всіх відповідальних органів з вимогою забезпечити бронювання до 75% спеціалістів водопостачальних підприємств.

Переглянути запис конференції можна за посиланням: https://www.youtube.com/live/hbfZtZMar2E

Теги: #екологія #водоканали #бронювання #економіка

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