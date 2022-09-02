Поблизу Києва гасять торф'яну пожежу, у столиці сильне задимлення повітря

У Києві спостерігається сильне задимлення повітря через торф'яну пожежу на околицях, рятувальники рекомендують зачиняти вікна.

"Зараз у Києві спостерігається сильне задимлення повітря. Це задимлення спричинене пожежею у Київській області, а саме у с. Соснівка Вишгородського району триває ліквідація одного осередку торф'яної пожежі. Ця ситуація ускладнюється сезонним явищем – метеорологічною димкою", – повідомляє ДСНС у телеграм-каналі.

До поліпшення ситуації зі станом повітря ДСНС рекомендує зачинити вікна вдома; не виходити зайвий раз на вулицю; якщо є очищувач повітря, то ввімкнути його на максимум.