Події

09:17 02.09.2022

Поблизу Києва гасять торф'яну пожежу, у столиці сильне задимлення повітря

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Поблизу Києва гасять торф'яну пожежу, у столиці сильне задимлення повітря

У Києві спостерігається сильне задимлення повітря через торф'яну пожежу на околицях, рятувальники рекомендують зачиняти вікна.

"Зараз у Києві спостерігається сильне задимлення повітря. Це задимлення спричинене пожежею у Київській області, а саме у с. Соснівка Вишгородського району триває ліквідація одного осередку торф'яної пожежі. Ця ситуація ускладнюється сезонним явищем – метеорологічною димкою", – повідомляє ДСНС у телеграм-каналі.

До поліпшення ситуації зі станом повітря ДСНС рекомендує зачинити вікна вдома; не виходити зайвий раз на вулицю; якщо є очищувач повітря, то ввімкнути його на максимум.

Теги: #торфяники #пожежа

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