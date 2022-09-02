Події

08:10 02.09.2022

На Харківщині за добу зафіксовано понад 60 фактів пошкоджень житла та інших об'єктів

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На Харківщині за добу зафіксовано понад 60 фактів пошкоджень житла та інших об'єктів

Російські окупаційні війська продовжують завдавати ракетних ударів та обстрілювати Харків і населені пункти області з артилерії, що призводить до нових руйнувань житла та інших об'єктів, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

"Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти за минулу добу опрацювали понад 60 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1000 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 20 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

 

 

Теги: #житло #пошкодження #харківська_область

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