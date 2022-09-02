Події

08:03 02.09.2022

Минулої доби на Харківщині не зафіксовано пожеж через ворожі обстріли

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Минулої доби на Харківщині не зафіксовано пожеж через ворожі обстріли

За минулу добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативні виїзди, 20 із яких на ліквідацію пожеж, жодна з яких не була викликана військовими діями.

"Пожеж, викликаних воєнними діями, - 0", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, рятувальники 8 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та двічі на аварійно-рятувальні роботи.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 10 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Від 24 лютого, це третій випадок, коли у регіоні за добу не сталося жодної пожежі, спричиненої воєнними діями. Попередні два були у травні та 30 серпня.

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область

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