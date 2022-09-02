Події

07:31 02.09.2022

У Міноборони України закликали кримчан повідомляти про переміщення техніки росіян

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У Міноборони України закликали кримчан повідомляти про переміщення техніки росіян

Мешканців окупованого Криму закликають повідомляти про переміщення російських військ у чат-бот "єВорог" у телеграмі, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Закликаємо всіх мешканців окупованого Криму терміново повідомляти геолокації та переміщення окупантів і ворожої техніки у чатбот Мінцифри", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві повідомили, що їх цікавлять пункти дислокації та адреси проживання окупантів, місця проживання керівного складу російських військ, геолокації та маршрути пересування військової техніки, дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога.

Також у відомстві нагадали про безпеку та порекомендували частіше видаляти листування з ботом.

"Більше заявок в єВорог — більше бавовни у Криму. І, звісно, швидше виженемо окупантів з нашого дому, хочуть вони того чи ні!", - додали у відомстві.

 

 

 

Теги: #рф #міноборони #техніка

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