Події

07:28 02.09.2022

Окупанти обстріляли 5 ОТГ Сумської області з РСЗВ, мінометів та ствольної артилерії

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Окупанти обстріляли 5 ОТГ Сумської області з РСЗВ, мінометів та ствольної артилерії

Російські окупанти обстріляли 5 ОТГ Сумської області з РСЗВ, мінометів та ствольної артилерії, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні росіяни здійснили 7 обстрілів 5 громад області – Краснопільської, Новослобідської, Зноб-Новгородської, Есманської та Кириківської. Зафіксовано понад 100 прильотів. Били зі ствольної артилерії, мінометів та РСЗВ", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, постраждалих у результаті обстрілу немає, але є руйнація.

"Унаслідок обстрілу Краснопільської громади о 17.20 пошкоджено два автомобілі, гараж та житловий будинок у селі Майське", - написав голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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