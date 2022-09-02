Окупанти обстріляли 5 ОТГ Сумської області з РСЗВ, мінометів та ствольної артилерії

Російські окупанти обстріляли 5 ОТГ Сумської області з РСЗВ, мінометів та ствольної артилерії, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні росіяни здійснили 7 обстрілів 5 громад області – Краснопільської, Новослобідської, Зноб-Новгородської, Есманської та Кириківської. Зафіксовано понад 100 прильотів. Били зі ствольної артилерії, мінометів та РСЗВ", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, постраждалих у результаті обстрілу немає, але є руйнація.

"Унаслідок обстрілу Краснопільської громади о 17.20 пошкоджено два автомобілі, гараж та житловий будинок у селі Майське", - написав голова ОВА.