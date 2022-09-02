З території Святогірської лаври 1 вересня вдалося евакуювати 17 мирних жителів

З території Святогірської лаври у четвер, 1 вересня, вдалося провести евакуацію 17 мирних жителів, проте значна кількість цивільних досі відмовляється виїжджати із зони бойових дій, повідомила пресслужба Святогірської міської військової адміністрації.

"Щойно надійшла інформація, що в монастирі є люди, які готові виїхати, розпочалася робота з планування та організації евакуації. Сьогодні зі Святогірської Лаври вдалося евакуювати 17 осіб", - сказано у повідомленні військової адміністрації.

Зазначається, що всі врятовані громадяни у безпеці. Однак служителі монастиря та значна кількість цивільних досі перебувають у зоні бойових дій і відмовляються виїжджати.

У МВА додали, що Лавра, яка розташована на правому березі Сіверського Дінця, останні кілька місяців є об'єктом постійних обстрілів та маніпуляцій росіян, які тимчасово утримують лівий берег річки.