Події

07:16 02.09.2022

Судно, яке везло українське зерно, сіло на мілину в Стамбулі, перекривши рух протокою Босфор

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Судно з українським зерном село на мілину в Стамбулі, через що рух протокою Босфор перекрили, повідомляє стамбульський уряд.

Як повідомляється, 173-метрове суховантажне судно "Lady Zehma" з Ліберії, у якого відмовило кермо в Босфорі на шляху з України до Стамбула (Туреччина), у четвер близько 21.00 село на мілину і кинуло якір у бухті Бебек.

"У зв'язку з несправністю на кораблі на місце події було негайно відправлено команди Головного управління берегової безпеки, рятувальних буксирів і катерів та команди берегової охорони", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що рух Босфором тимчасово призупинили.

Теги: #зерно #судно #україна #туреччина

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