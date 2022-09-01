ЄС відкриває медичний евакуаційний хаб для українських пацієнтів у Жешуві

Комісар ЄС із гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич у четвер прибув до Польщі, щоб разом із міністрами охорони здоров'я Польщі та України офіційно відкрити новий медичний хаб ЄС (EU Medevac Hub) для українських пацієнтів, яких евакуюють на лікування до Європи.

Як повідомляє Представництво ЄС в Україні, хаб розташований поблизу польського міста Жешув, поблизу одного з найближчих до України аеропортів.

Новий хаб, який фінансується в рамках Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM), є частиною ширшої схеми медичної евакуації, започаткованої ЄС у березні 2022 року.

"Хаб запропонує безпечне місце для пацієнтів, які прибувають з України, перш ніж вони будуть доставлені літаком до лікарень інших європейських країн для проходження лікування. У хабі пацієнтам надаватиметься цілодобовий догляд, скринінг захворювань, вакцинація та психологічна підтримка", - йдеться у повідомленні.

Також завданням хаба є полегшити роботу медперсоналу, який обслуговує вразливих пацієнтів, які прибувають із України.

"За схемою медичної евакуації двічі на тиждень, за сприяння Норвегії, відбувається два рейси медичної евакуації, які забезпечують транспортування пацієнтів із Жешува до країн, де вони отримають подальше лікування", - зазначили у представництві.