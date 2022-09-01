Події

20:27 01.09.2022

ЄС відкриває медичний евакуаційний хаб для українських пацієнтів у Жешуві

1 хв читати

Комісар ЄС із гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич у четвер прибув до Польщі, щоб разом із міністрами охорони здоров'я Польщі та України офіційно відкрити новий медичний хаб ЄС (EU Medevac Hub) для українських пацієнтів, яких евакуюють на лікування до Європи.

Як повідомляє Представництво ЄС в Україні, хаб розташований поблизу польського міста Жешув, поблизу одного з найближчих до України аеропортів.

Новий хаб, який фінансується в рамках Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM), є частиною ширшої схеми медичної евакуації, започаткованої ЄС у березні 2022 року.

"Хаб запропонує безпечне місце для пацієнтів, які прибувають з України, перш ніж вони будуть доставлені літаком до лікарень інших європейських країн для проходження лікування. У хабі пацієнтам надаватиметься цілодобовий догляд, скринінг захворювань, вакцинація та психологічна підтримка", - йдеться у повідомленні.

Також завданням хаба є полегшити роботу медперсоналу, який обслуговує вразливих пацієнтів, які прибувають із України.

"За схемою медичної евакуації двічі на тиждень, за сприяння Норвегії, відбувається два рейси медичної евакуації, які забезпечують транспортування пацієнтів із Жешува до країн, де вони отримають подальше лікування", - зазначили у представництві.

 

 

Теги: #польща #відкриття #хаб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:11 31.08.2022
Україна та Польща можуть побудувати транскордонний олієпровід - ЗМІ

Україна та Польща можуть побудувати транскордонний олієпровід - ЗМІ

14:35 30.08.2022
Після успішної інтеграції послуг з "Дії" я планую просувати запуск міжнародних паспортів в "Дії" у Брюсселі - голова Канцелярії Ради Міністрів Польщі

Після успішної інтеграції послуг з "Дії" я планую просувати запуск міжнародних паспортів в "Дії" у Брюсселі - голова Канцелярії Ради Міністрів Польщі

20:41 26.08.2022
Українська митниця попереджає про зміни в організації руху транспорту на кордоні з Польщею

Українська митниця попереджає про зміни в організації руху транспорту на кордоні з Польщею

20:07 26.08.2022
Польща та Словаччина завершили будівництво інтерконектора між країнами

Польща та Словаччина завершили будівництво інтерконектора між країнами

19:28 22.08.2022
У Польщі звинувачують ФРН у фейках про причини отруєння риби в Одері

У Польщі звинувачують ФРН у фейках про причини отруєння риби в Одері

13:16 22.08.2022
Україна може почати приймати польські електронні документи

Україна може почати приймати польські електронні документи

10:26 16.08.2022
Мінінфраструктури відкриває автобусну ділянку прикордонного пункту "Краківець-Корчова"

Мінінфраструктури відкриває автобусну ділянку прикордонного пункту "Краківець-Корчова"

16:34 15.08.2022
Зеленський привітав Польщу з Днем Збройних сил: Ми обов'язково відзначимо спільну перемогу в боротьбі за свободу та спільне європейське майбутнє

Зеленський привітав Польщу з Днем Збройних сил: Ми обов'язково відзначимо спільну перемогу в боротьбі за свободу та спільне європейське майбутнє

07:05 15.08.2022
Дуда у Варшаві вшанував пам'ять воїнів УНР, які разом із польськими військовими боролися проти більшовиків

Дуда у Варшаві вшанував пам'ять воїнів УНР, які разом із польськими військовими боролися проти більшовиків

09:29 13.08.2022
У річку Одер потрапила велика кількість хімічних відходів - прем'єр Польщі обіцяє покарати винних

У річку Одер потрапила велика кількість хімічних відходів - прем'єр Польщі обіцяє покарати винних

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Подоляк: Фейкові заяви Лукашенка про нібито конфлікт між Зеленським і військовими – частина сценарію російських спецслужб

Глава МАГАТЕ заявляє про встановлення постійної присутності агентства на ЗАЕС

Мін'юст у вересні може подати до ВАКС позови щодо конфіскації активів Януковича, Курченка, Дерипаски та інших підсанкційних осіб

Ворог безуспішно намагався наступати на слов'янському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

Глава МАГАТЕ Гроссі та частина членів місії залишили Запорізьку АЕС – "Енергоатом"

ОСТАННЄ

У Київській області пожежники ліквідували чотири осередки займання торфовищ, ще на двох продовжується гасіння

Міністр оборони Швеції підтвердив новини про новий пакет військової допомоги

Прем'єр правильно відклав підписання постанови про "єВідрядження"

У результаті обстрілу Червоногригорівської громади пошкоджено п’ять приватних будинків, ліцей, селищну раду, амбулаторію, газопроводи та лінію електропередач

Подоляк: Фейкові заяви Лукашенка про нібито конфлікт між Зеленським і військовими – частина сценарію російських спецслужб

Троє чиновників порту "Південний" підозрюються у заволодінні майже 1,5 млн грн

Глава МАГАТЕ заявляє про встановлення постійної присутності агентства на ЗАЕС

Подоляк про двогодинне перебування місії МАГАТЕ на ЗАЕС: Мені здається, за цей час можна було лише послухати дивні казки від представника "Росатома"

Мін'юст у вересні може подати до ВАКС позови щодо конфіскації активів Януковича, Курченка, Дерипаски та інших підсанкційних осіб

На території колишнього заводу ЛАЗ виникла пожежа площею понад 2 тис. м.кв.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА