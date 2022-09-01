На території колишнього заводу ЛАЗ виникла пожежа площею понад 2 тис. м.кв.
Пожежа площею 2100 м.кв виникла в занедбаній будівлі на території колишнього заводу ЛАЗ у Львові, повідомляє пресслужба головного управління ДСНС у Львівській області.
"О 18:29 отримали повідомлення про пожежу на даху покинутої будівлі за адресою Стрийська, 45. Підрозділи працюють", - повідомляє пресслужба.
Сіро-чорний стовп диму піднімається на десятки метрів заввишки – користувачі соцмереж публікують фото стовпа диму, який видно у різних районах Львова.
У повідомленні зазначають, що дах будівлі з руберойду, залитого смолою, що призвело до сильного задимлення.
Площа загоряння близько 2100 м. кв. Загрози займання для сусідніх будівель немає.