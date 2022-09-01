Події

19:33 01.09.2022

На території колишнього заводу ЛАЗ виникла пожежа площею понад 2 тис. м.кв.

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На території колишнього заводу ЛАЗ виникла пожежа площею понад 2 тис. м.кв.

Пожежа площею 2100 м.кв виникла в занедбаній будівлі на території колишнього заводу ЛАЗ у Львові, повідомляє пресслужба головного управління ДСНС у Львівській області.

"О 18:29 отримали повідомлення про пожежу на даху покинутої будівлі за адресою Стрийська, 45. Підрозділи працюють", - повідомляє пресслужба.

Сіро-чорний стовп диму піднімається на десятки метрів заввишки – користувачі соцмереж публікують фото стовпа диму, який видно у різних районах Львова.

У повідомленні зазначають, що дах будівлі з руберойду, залитого смолою, що призвело до сильного задимлення.

Площа загоряння близько 2100 м. кв. Загрози займання для сусідніх будівель немає.

 

 

Теги: #львів #пожежа #підприємство

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