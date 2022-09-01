Генпрокурор Костін представив свого нового заступника Олексія Хоменка

Генеральний прокурор України у четвер представив колективу Офісу генерального прокурора свого нового заступника Олексія Хоменка, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Олексій Миколайович опікуватиметься, зокрема, питаннями, що стосуються військової юстиції. Він має відповідний досвід і системне бачення у цій сфері", - зазначив Костін.

У відомстві уточнюють, що Хоменко працює в органах прокуратури із 2003 року.

"Працював у військовій прокуратурі Центрального регіону. 6 років обіймав посаду заступника військового прокурора Центрального регіону України. З листопада 2020 року очолював Київську обласну прокуратуру. Після початку повномасштабної військової агресії РФ займався розслідуванням воєнних злочинів у Київській області", - підсумували в ОГП.