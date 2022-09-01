БЕБ передало на потреби ЗСУ військову амуніцію на понад 5 млн грн, завезену в Україну для перепродажу за підробленими документами під виглядом гумдопомоги

Співробітники Бюро економічної безпеки України передали на потреби ЗСУ захисну амуніцію загальною вартістю понад 5 млн грн, яку було ввезено до країни для подальшого перепродажу за завищеними цінами за підробленими документами під виглядом гуманітарної допомоги, повідомляє пресслужба БЕБ.

"Серед них 500 тактичних окулярів, майже 600 наколінників та налокітників, 500 рукавичок, 200 плитоносок, 115 коробок з лицевими масками, 75 навушників, 20 тепловізорів, 90 військових рюкзаків, 190 бронепластин, 70 підсумків під магазини тощо", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що захисну амуніцію та інші товари було вилучено під час обшуку приміщень у Києві. Їх використовували зловмисники, які організували протиправну схему постачання на територію України товарів військового призначення та подвійного використання.

"Зазначені товари було придбано за волонтерські кошти. Їх завозили на територію України під виглядом гуманітарної допомоги за підробленими документами від імені офіційних благодійних організацій для подальшої реалізації на внутрішньому ринку за завищеними цінами", - наголошують у бюро.

Там додають, що протиправну схему постачання на територію України товарів військового призначення та подвійного використання під виглядом гуманітарної допомоги з використанням підроблених документів припинено.

Двом учасникам кримінального провадження наразі повідомлено про підозру за ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України.

При цьому одному з підозрюваних, який є співорганізатором злочинної діяльності, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють співробітники Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно зі співробітниками Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.