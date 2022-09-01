Фіксація фактів заподіяння шкоди внаслідок бойових дій є першим етапом будь-яких юридичних процедур – круглий стіл КТПП

Фіксація фактів заподіяння шкоди внаслідок бойових дій є першим етапом будь-яких юридичних процедур: як пов'язаних з наданням державою допомоги (компенсацій, дотацій) постраждалим, так і щодо притягнення винних до юридичної відповідальності.

Такої одностайної думки дійшли учасники круглого столу "Фіксування та визначення (оцінка) збитків бізнесу, спричинених військовою агресією російської федерації", організаторами якого виступили Київська торгово-промислова палата (КТПП) разом із комітетом з безпеки ведення бізнесу при КТПП.

На думку учасників засідання, юридичний механізм фіксації фактів заподіяння шкоди, з одного боку, не повинен бути надмірно обтяжливим для потерпілих, а з іншого – має відповідати тим стандартам доведння, які можуть бути застосовані іноземними судами під час вирішення питання про звернення на активи країни- агресора для відшкодування завданих збитків. Щодо компенсації збитків, завданих воєнними діями, тут існують два шляхи правового захисту: внутрішньодержавні — звернення до національного суду та міжнародні засоби захисту порушеного права — звернення до Європейського суду з прав людини.

Як зазначається у повідомленні КТПП, дискусія відбувалася навколо розробленого Міністерством економіки та Фондом держмайна Методики визначення збитків, заподіяних підприємствам внаслідок агресії РФ.

"Розроблена методика належить до пооб'єктної оцінки, що дозволить визначити шкоду та обсяги збитків, зокрема від втраченої вигоди, заподіяних підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їхнього майна у зв'язку з веденням бойових дій. Тому вона надзвичайно актуальна та вимагає якнайшвидшого затвердження", - наголошується в повідомленні.

Також слід враховувати, що в сучасній юридичній практиці особливе місце займають суперечки про відшкодування матеріальних збитків, заподіяних різними неправомірними діями. Адже результати всіх досліджень та розрахунків, акти обстеження пошкоджених ділянок, встановлені факти шкоди можуть стати доказом та підставою для стягнення збитків з агресора. Потрібно розуміти, що зараз від кожної дії залежить майбутнє післявоєнного розвитку України, пояснюють експерти.

Учасники заходу відзначили високий рівень професіоналізму фахівців, запрошених до участі у заході, та актуальність запропонованих для обговорення тем. Під час заходу було подано методичні рекомендації та надано практичні поради щодо фіксації руйнувань, завданих внаслідок воєнних дій. Експерти надали законодавчу базу, ознайомили зі специфікою документування втрат, зокрема на окупованих територіях, особливостями фіксації та збору доказів для стягнення збитків у вигляді втраченої вигоди. Також експертами надано поради щодо можливих шляхів безпосереднього відшкодування завданих збитків.

У Круглому столі взяли участь президент КТПП Микола Засульський, віце-президенти КТПП Людмила Сізікова та Віталій Майстренко, голова Комітету безпеки ведення бізнесу при КТПП Йосип Бучинський, представники Фонду державного майна України, Міністерства розвитку громад та територій України, Офісу генерального прокурора (Департамент війни), Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (Український НДІ СТЕ СБУ), Будівельної палати України, Національної академії аграрних наук України, Українського товариства оцінювачів, Міжнародної школи бізнесу, Спілки експертів України та інші експерти та фахівці галузевих установ, асоціацій, представники громадськості, члени палати.

За результатами обговорення експертною групою підготовлено пропозиції щодо удосконалення Методики, які будуть направлені до Мінекономіки для обліку.