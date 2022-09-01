Події

17:12 01.09.2022

Фіксація фактів заподіяння шкоди внаслідок бойових дій є першим етапом будь-яких юридичних процедур – круглий стіл КТПП

3 хв читати
Фіксація фактів заподіяння шкоди внаслідок бойових дій є першим етапом будь-яких юридичних процедур – круглий стіл КТПП

 Фіксація фактів заподіяння шкоди внаслідок бойових дій є першим етапом будь-яких юридичних процедур: як пов'язаних з наданням державою допомоги (компенсацій, дотацій) постраждалим, так і щодо притягнення винних до юридичної відповідальності.

Такої одностайної думки дійшли учасники круглого столу "Фіксування та визначення (оцінка) збитків бізнесу, спричинених військовою агресією російської федерації", організаторами якого виступили Київська торгово-промислова палата (КТПП) разом із комітетом з безпеки ведення бізнесу при КТПП.

На думку учасників засідання, юридичний механізм фіксації фактів заподіяння шкоди, з одного боку, не повинен бути надмірно обтяжливим для потерпілих, а з іншого – має відповідати тим стандартам доведння, які можуть бути застосовані іноземними судами під час вирішення питання про звернення на активи країни- агресора для відшкодування завданих збитків. Щодо компенсації збитків, завданих воєнними діями, тут існують два шляхи правового захисту: внутрішньодержавні — звернення до національного суду та міжнародні засоби захисту порушеного права — звернення до Європейського суду з прав людини.

Як зазначається у повідомленні КТПП, дискусія відбувалася навколо розробленого Міністерством економіки та Фондом держмайна Методики визначення збитків, заподіяних підприємствам внаслідок агресії РФ.

"Розроблена методика належить до пооб'єктної оцінки, що дозволить визначити шкоду та обсяги збитків, зокрема від втраченої вигоди, заподіяних підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їхнього майна у зв'язку з веденням бойових дій. Тому вона надзвичайно актуальна та вимагає якнайшвидшого затвердження", - наголошується в повідомленні.

Також слід враховувати, що в сучасній юридичній практиці особливе місце займають суперечки про відшкодування матеріальних збитків, заподіяних різними неправомірними діями. Адже результати всіх досліджень та розрахунків, акти обстеження пошкоджених ділянок, встановлені факти шкоди можуть стати доказом та підставою для стягнення збитків з агресора. Потрібно розуміти, що зараз від кожної дії залежить майбутнє післявоєнного розвитку України, пояснюють експерти.

Учасники заходу відзначили високий рівень професіоналізму фахівців, запрошених до участі у заході, та актуальність запропонованих для обговорення тем. Під час заходу було подано методичні рекомендації та надано практичні поради щодо фіксації руйнувань, завданих внаслідок воєнних дій. Експерти надали законодавчу базу, ознайомили зі специфікою документування втрат, зокрема на окупованих територіях, особливостями фіксації та збору доказів для стягнення збитків у вигляді втраченої вигоди. Також експертами надано поради щодо можливих шляхів безпосереднього відшкодування завданих збитків.

У Круглому столі взяли участь президент КТПП Микола Засульський, віце-президенти КТПП Людмила Сізікова та Віталій Майстренко, голова Комітету безпеки ведення бізнесу при КТПП Йосип Бучинський, представники Фонду державного майна України, Міністерства розвитку громад та територій України, Офісу генерального прокурора (Департамент війни), Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (Український НДІ СТЕ СБУ), Будівельної палати України, Національної академії аграрних наук України, Українського товариства оцінювачів, Міжнародної школи бізнесу, Спілки експертів України та інші експерти та фахівці галузевих установ, асоціацій, представники громадськості, члени палати.

За результатами обговорення експертною групою підготовлено пропозиції щодо удосконалення Методики, які будуть направлені до Мінекономіки для обліку.

Теги: #збитки #фіксація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:30 01.09.2022
За пів року війни постраждала третина лісового фонду України, збитки перевищують 180 млрд грн – голова Мінприроди

За пів року війни постраждала третина лісового фонду України, збитки перевищують 180 млрд грн – голова Мінприроди

15:22 01.09.2022
Збитки довкіллю України за півроку російської агресії за новими даними становлять майже 1 трлн грн

Збитки довкіллю України за півроку російської агресії за новими даними становлять майже 1 трлн грн

19:22 30.08.2022
Збитки інфраструктури Ворзеля від війни оцінюються в $52 млн

Збитки інфраструктури Ворзеля від війни оцінюються в $52 млн

07:17 27.08.2022
Пов'язаний із Жеваго Київський судбудремзавод у 2021 році скоротив збиток у 46 разів, має намір оновити органи управління та ліквідувати дочірні підприємства

Пов'язаний із Жеваго Київський судбудремзавод у 2021 році скоротив збиток у 46 разів, має намір оновити органи управління та ліквідувати дочірні підприємства

18:38 25.08.2022
Збитки інфраструктурі Мотижина від війни оцінюються в $10,1 млн – KSE

Збитки інфраструктурі Мотижина від війни оцінюються в $10,1 млн – KSE

12:34 25.08.2022
Колишнє керівництво ДП "Антонов" завдало збитків компанії на мільярд грн - підсумки аудиту

Колишнє керівництво ДП "Антонов" завдало збитків компанії на мільярд грн - підсумки аудиту

16:34 24.08.2022
Збитки та шкода навколишньому середовищу від воєнної агресії РФ зросли майже до 400 млрд грн – Мінприроди

Збитки та шкода навколишньому середовищу від воєнної агресії РФ зросли майже до 400 млрд грн – Мінприроди

12:40 18.08.2022
Спікер ОВА: На Одещині – багатомільйонні збитки через російські удари

Спікер ОВА: На Одещині – багатомільйонні збитки через російські удари

14:09 12.08.2022
"Укрзалізниця" в 2022 році очікує кілька сотень мільйонів збитків

"Укрзалізниця" в 2022 році очікує кілька сотень мільйонів збитків

11:49 11.08.2022
Збитки від агресії РФ зросли на $2,1 млрд за тиждень, потреби у відновленні - на $3 млрд – KSE

Збитки від агресії РФ зросли на $2,1 млрд за тиждень, потреби у відновленні - на $3 млрд – KSE

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог безуспішно намагався наступати на слов'янському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

Глава МАГАТЕ Гроссі та частина членів місії залишили Запорізьку АЕС – "Енергоатом"

Частина місії МАГАТЕ може залишитися на Запорізькій АЕС – "Енергоатом"

Виплата грошового забезпечення військовим відбувається за графіком і без затримок - Маляр

У Білорусі 8-14 вересня відбудеться командно-штабне навчання, ЗСУ готові до будь-якого перебігу подій - Генштаб

ОСТАННЄ

Генпрокурор Костін представив свого нового заступника Олексія Хоменка

На Київщині від отруєння грибами померла 18-річна дівчина та її 9-річна сестра, у поліції закликають громадян бути пильними під час збирання грибів

БЕБ передало на потреби ЗСУ військову амуніцію на понад 5 млн грн, завезену в Україну для перепродажу за підробленими документами під виглядом гумдопомоги

Ворог безуспішно намагався наступати на слов'янському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

Зеленський: Для нас дуже важливо, що Данія погодилася приєднатися до відновлення об'єктів інфраструктури на Миколаївщині

Глава МАГАТЕ Гроссі та частина членів місії залишили Запорізьку АЕС – "Енергоатом"

Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу

Частина місії МАГАТЕ може залишитися на Запорізькій АЕС – "Енергоатом"

Ввезення автотранспорту до України у серпні перевищило 36 тис.од. зі сплатою до бюджету 3,6 млрд грн

ВАКС стягнув у дохід держави активи Євтушенкова, до якого застосовано санкції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА