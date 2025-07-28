Інтерфакс-Україна
Події
18:43 28.07.2025

Правоохоронці викрили зловживання чиновників на Хмельниччині та Буковині, які завдали 33 млн грн збитків – генпрокурор

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Правоохоронці викрили зловживання чиновників на Хмельниччині та Буковині, які завдали 33 млн грн збитків – генпрокурор

Правоохоронці викрили у громадах 33 мільйони збитків та незадеклароване майно на 30 мільйонів, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Продовжуємо системну роботу з викриття чиновників, які зловживають своїм службовим становищем і збагачуються за рахунок громад. Цього разу фокус на Хмельниччині та знову на Буковині", – написав Кравченко.

Так, за його інформацією Хмельницька обласна прокуратура повідомила про підозру 13 особам. Йдеться про збагачення, зловживання службовим становищем, недостовірне декларування. Один з посадовців отримав дві підозри – у різних кримінальних провадженнях.

Збитки бюджету – 10 млн грн, виявлене незадеклароване майно – на 30 млн грн.

Серед викритих фактів зловживання – незаконна передача 49 га сільгоспземель третім особам ексначальником ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області, який нині займає посаду заступника начальника управління містобудування Волинської ОДА. В.о. голови Ярмолинецької селищної ради повідомлено про дві підозри в різних провадженнях щодо розтрати бюджетних коштів. Троє депутатів міських рад викриті на приховуванні майна у щорічних деклараціях.

В свою чергу, Чернівецька обласна прокуратура повідомила про підозри 9 фігурантам. Серед них заступник начальника Львівської філії Центру земельного кадастру, який сприяв шахрайському заволодінню 4 га комунальної землі, в.о. директора Буковинської дослідної станції НААН, підозрюваний у зловживанні при реалізації продукції за заниженими цінами, та директор КП Сокирянської міськради, який підозрюється у причетності до незаконного видобутку корисних копалин і розтрати бюджетних коштів.

Загальна шкода майже 23 млн грн.

"Ті, хто посягають на бюджети громад, міські ресурси та землю, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності", - підкреслив генпрокурор.

Теги: #збитки #хмельниччина #кравченко_руслан #буковина

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