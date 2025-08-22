Інтерфакс-Україна
Економіка
17:19 22.08.2025

Найприбутковішими банками в I півріччі стали Приват, Ощад, Райф, Укрексім та ПУМБ, найзбитковішими – РВС та Альянс

Чистий прибуток державного ПриватБанку за підсумками січня-червня 2025 року збільшився порівняно із аналогічним періодом минулого року на 13,8% та становив 34,8 млрд грн, або 44,7% від усього фінансового результату банківської системи, йдеться в інформації на сайті Національного банку України.

Згідно з його даними, у трійці лідерів перебувають ще один держбанк – Ощадбанк із чистим прибутком 8,27 млрд грн, що на 6,2% менше показника першого півріччя минулого року, і Райффайзен Банк – 4,74 млрд грн, що на 9,9% більше за показник першого півріччя минулого року.

У п'ятірці найприбутковіших також державний Укрексімбанк – 4,22 млрд грн та ПУМБ – 3,57 млрд грн, які зменшили цей показник відповідно на 3,3% та 6,6%.

Суттєво скоротився у першому півріччі цього року порівняно із минулим роком чистий прибуток Укрсиббанку – на 22,5%, до 2,65 млрд грн, але з цим показником він зайняв шосте місце, тоді як Креді Агріколь Банк через падіння прибутку на 30,3% перемістився на 8 місце, а ОТП Банк, у якого фінрезультат скоротився всього на 1,1% – до 2,61 млрд грн став сьомим.

Замикають десятку найприбутковіших українських банків за результатами першого півріччя Універсал Банк (mono) – 2,41 млрд грн (+8,2%) та державний Укргазбанк – 2,19 млрд грн (-33,6%).

Більше 1 млрд грн чистого прибутку заробили за січень червень цього року також Сітібанк – 2,07 млрд грн (-5,7%), державний Сенс Банк – 1,90 млрд грн (-16,6%) та "Південний" – 1,20 млрд грн (-5,2%).

Зі збитком з 60 банків перше півріччя завершили відразу 13, зокрема найбільший негативний фінрезультат отримав РВС Банк – 130,8 млн грн проти 10,5 млн грн прибутку торік, активи якого впали за півріччя на 48,6% – до 2,39 млрд грн.

Другим за рівнем збитку став Банк "Альянс" – 84,1 млн грн, який за перше півріччя минулого року отримав 57,2 млн грн прибутку. А замкнув трійку Правекс Банк з 37,5 млн грн збитку, що однак в 2,2 рази краще за аналогічний результат минулого року.

