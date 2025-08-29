Інтерфакс-Україна
Події
12:27 29.08.2025

ДБР та СБУ оголосили підозру колишньому топменеджеру "Нафтогазу" за збитки державі в 26 млн грн

2 хв читати
ДБР та СБУ оголосили підозру колишньому топменеджеру "Нафтогазу" за збитки державі в 26 млн грн

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру колишньому директору з енергоефективності та управління майном "Групи Нафтогаз", який завдав державі збитків на понад 26 млн грн.

За даними слідства, які оприлюднює ДБР у своєму повідомленні на сайті в п’ятницю, топменеджер "Нафтогазу", зловживаючи своїм службовим становищем, передчасно підписав договір оренди адміністративної будівлі у Києві ще до завершення ремонтних робіт у приміщенні. Вони тривали ще майже три місяці після укладення договору, а працівники "Нафтогазу" не могли переїхати в нове приміщення. Попри це оренда вже оплачувалась.

"Таким чином, компанія понесла зайві витрати, і державі, в особі НАК "Нафтогаз України" було завдано збитків на понад 26 млн грн", – пише ДБР.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, уточнило ДБР.

Бюро не називає прізвища підозрюваного, але вірогідно, йдеться про Віталія Щербенка. Він, зокрема, у 2020 році очолив новий бізнес-дивізіон "Теплоенергетика", що відповідав за Новояворівську та Новороздільську ТЕЦ, передані від Фонду держмайна. Його діяльність у цьому напрямку високо оцінював на той час глава НАК Юрій Вітренко. У 2022 році Щербенка звільнили з посади директора з енергоефективності та управління майном НАК. Перед цим ЗМІ писали про оренду "Нафтогазом" офісу за $500 тис. на місяць.

Теги: #збитки #посадовець #нафтогаз

