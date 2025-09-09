Інтерфакс-Україна
Економіка
11:53 09.09.2025

Збитки вагоноремонту у 2025р сягнуть 600 млн грн через падіння перевезень та профіцит вагонів – керівник напрямку УЗ

3 хв читати
Збитки вагоноремонту у 2025р сягнуть 600 млн грн через падіння перевезень та профіцит вагонів – керівник напрямку УЗ

Збитки вагоноремонтного напрямку через ситуацію на ринку залізничних перевезень, зокрема профіцит вагонів, у 2025 році можуть сягнути 600 млн грн, потрібне більше залучення бізнесу для пошуку альтернатив, заявив керівник напрямку "Ремонт і виробництво" "Укрзалізниці" (УЗ) Євген Шрамко.

"На зустрічі (з бізнесом та інвесторами в серпні, яку ініціювала УЗ – ІФ-У) ми обговорили прогноз щодо парку вагонів, який, на жаль, є невтішним. Нові вагони майже не будуються через профіцит. Все це призводить до того, що збитки вагоноремонтного напрямку, за нашими прогнозами, наприкінці 2025-го сягнуть 600 млн грн", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Представник "УЗ" нагадав, що обсяги перевезень зменшилися на 40%, а перевезення вагонами державної компанії знизилося ще більше – на 58%. Через це обсяги ремонтів, у собівартості яких майже 70% — це витрати на персонал, також зменшилися на 55%.

Шрамко зазначив, що з огляду на цю ситуацію та погіршення прогнозу на найближчий рік компанія вирішила вийти в публічний простір і залучити міжнародних партнерів, консалтерів, які можуть допомогти отримати гранти чи інше фінансування для трансформації вагоноремонтних підприємств без втрати персоналу та потенціалу, а також максимально залучити бізнес для більш ефективного використання виробничих потужностей, які наразі виявилися надлишковими.

Шрамко уточнив, що після зустрічі всім учасникам надіслали опитувальник з метою отримати інформацію про реальні потреби ринку, зокрема які саме об’єкти потрібні, враховуючи їхню локацію та інфраструктуру (електропостачання, газ, водопостачання).

"Отримали тільки 13 відповідей. Чесно кажучи, цього недостатньо. Тож будемо далі працювати з бізнесом, асоціаціями, інвесторами", – зауважив керівник напрямку.

За його словами, це перший крок на шляху прозорої оптимізації та реорганізації надлишкових виробничих потужностей, які генерують збитки "Укрзалізниці", надалі проводитиметься підготовка переліку об’єктів та пропозицій для міжнародних та місцевих інвесторів.

"Ми розглядаємо різні варіанти: оренду, державно-приватне партнерство, перепрофілювання, - і прагнемо, щоб всі вони здійснювалися на конкурентних засадах", – наголосив Шрамко.

Він додав, що наступного року під час правильної поступової реорганізації планується зайнятися і локомотиворемонтним напрямком, де потужності компанії теж великі.

"З огляду на поточну ситуацію в галузі та динаміку перевезень, повернення до обсягів минулого року, за нашими прогнозами, наразі виглядає малоймовірним", - наголосив директор напрямку.

Напрямок "Ремонт і виробництво" "Укрзалізниці" відповідає за ремонт, обслуговування, модернізацію та виготовлення вагонів, локомотивів, електропоїздів. Виробляє критичні запчастини, залізобетонні шпали, технічне обладнання тощо. Має 11 підприємств, частина яких філії, частина - приватні АТ.

Як повідомлялося, обсяги вантажних перевезень залізницею в Україні скоротилися зі 180 млрд т*км у 2021 році до 113 млрд т*км у 2024 році, а перевезення вагонами компанії – з 1206 тис. до 727 тис. Цього року очікується зменшення цих показників відповідно до 106 млрд т*км та 481 тис.

Такі умови спричинили зниження обсягів ремонтів вагонів з 31,75 тис. у 2021 році (з них вагони "Укрзалізниці" – 20,15 тис.) до 24,23 тис. у 2024 році (12,48 тис.), а цьогоріч очікується подальше скорочення до 14,04 тис. (3,96 тис.).

Теги: #шрамко #укрзалізниця #збитки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:45 08.09.2025
"Ремонт і виробництво" планує у 2026р. закрити потребу "Укрзалізниця" у рейкових накладках - керівник напряму

"Ремонт і виробництво" планує у 2026р. закрити потребу "Укрзалізниця" у рейкових накладках - керівник напряму

09:16 07.09.2025
Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки - Укрзалізниця

Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки - Укрзалізниця

18:36 01.09.2025
"Укрзалізниця" влітку 2025 року перевезла на 1,6% більше пасажирів, ніж торік

"Укрзалізниця" влітку 2025 року перевезла на 1,6% більше пасажирів, ніж торік

12:27 29.08.2025
ДБР та СБУ оголосили підозру колишньому топменеджеру "Нафтогазу" за збитки державі в 26 млн грн

ДБР та СБУ оголосили підозру колишньому топменеджеру "Нафтогазу" за збитки державі в 26 млн грн

23:57 28.08.2025
Більшість поїздів повертаються до графіка - "Укрзалізниця"

Більшість поїздів повертаються до графіка - "Укрзалізниця"

15:09 28.08.2025
"Укрзалізниця" збереже розклад руху поїздів попри ураження одного з поїздів Hyundai

"Укрзалізниця" збереже розклад руху поїздів попри ураження одного з поїздів Hyundai

13:38 28.08.2025
Виведений з експлуатації ворожим ударом поїзд "Інтерсіті" планується відновити - "УЗ"

Виведений з експлуатації ворожим ударом поїзд "Інтерсіті" планується відновити - "УЗ"

10:30 28.08.2025
"Укрзалізниця" відновила рух через Козятин, затримки окремих поїздів до 5 годин

"Укрзалізниця" відновила рух через Козятин, затримки окремих поїздів до 5 годин

07:09 28.08.2025
Російські війська вдарили по рухомому складу Укрзалізниці, один Інтерсіті+ ушкоджено, низка поїздів прямує зміненим маршрутом

Російські війська вдарили по рухомому складу Укрзалізниці, один Інтерсіті+ ушкоджено, низка поїздів прямує зміненим маршрутом

17:08 26.08.2025
"Укрзалізниця" намагається вибудувати альтернативні транзитні шляхи – голова правління

"Укрзалізниця" намагається вибудувати альтернативні транзитні шляхи – голова правління

ВАЖЛИВЕ

Україна оголосила конкурси на угоди з розподілу продукції на Межигірську та Свічанську вуглеводневі ділянки

Уряд призначив трьох членів НКРЕКП

НБУ сподівається на врахування його інфляційних цілей урядом

НБУ сподівається на вирішення зовнішньоторговельного дефіциту в середньостроковій перспективі природним шляхом

НБУ фіналізує законопроєкт для подання заявки на отримання еквівалентності в банківському регулюванні ЄС

ОСТАННЄ

Система онлайн-моніторингу грального бізнесу у 1-й версії запрацює до кінця 2025р - 1-й віцепремʼєр

Запуск банку залишається пріоритетною ціллю "Укрпошти " – гендиректор

Міноборони скасувало застарілу вимогу щодо температури спалаху для дизпалива 62 градуси – директор А-95

Бізнес знову закликав відтермінувати мінімум на 10 місяців впровадження єАкцизу через неготовність системи

Кабмін полегшив процедури для ввезення обладнання для власних потреб для проєктів зі значними інвестиціями

Кабмін затвердив порядок перетворення держпідприємства в державне некомерційне товариство

Кабмін продовжив до 31 березня 2027р можливість аграріям пролонгувати кредити по "5-7-9%" за договорами у 2022-2025рр

Саудівська Аравія в жовтні помітно знизить ціни на нафту для Азії та Європи

Без структурної реформи системи протимінної діяльності очищення сільгоспугідь розтягнеться на десятиліття - Рахункова палата

Україна пропонує хвостосховища та відходи ГМК як альтернативні родовища ритичних матеріалів – Мінекономіки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА