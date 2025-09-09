Збитки вагоноремонту у 2025р сягнуть 600 млн грн через падіння перевезень та профіцит вагонів – керівник напрямку УЗ

Збитки вагоноремонтного напрямку через ситуацію на ринку залізничних перевезень, зокрема профіцит вагонів, у 2025 році можуть сягнути 600 млн грн, потрібне більше залучення бізнесу для пошуку альтернатив, заявив керівник напрямку "Ремонт і виробництво" "Укрзалізниці" (УЗ) Євген Шрамко.

"На зустрічі (з бізнесом та інвесторами в серпні, яку ініціювала УЗ – ІФ-У) ми обговорили прогноз щодо парку вагонів, який, на жаль, є невтішним. Нові вагони майже не будуються через профіцит. Все це призводить до того, що збитки вагоноремонтного напрямку, за нашими прогнозами, наприкінці 2025-го сягнуть 600 млн грн", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Представник "УЗ" нагадав, що обсяги перевезень зменшилися на 40%, а перевезення вагонами державної компанії знизилося ще більше – на 58%. Через це обсяги ремонтів, у собівартості яких майже 70% — це витрати на персонал, також зменшилися на 55%.

Шрамко зазначив, що з огляду на цю ситуацію та погіршення прогнозу на найближчий рік компанія вирішила вийти в публічний простір і залучити міжнародних партнерів, консалтерів, які можуть допомогти отримати гранти чи інше фінансування для трансформації вагоноремонтних підприємств без втрати персоналу та потенціалу, а також максимально залучити бізнес для більш ефективного використання виробничих потужностей, які наразі виявилися надлишковими.

Шрамко уточнив, що після зустрічі всім учасникам надіслали опитувальник з метою отримати інформацію про реальні потреби ринку, зокрема які саме об’єкти потрібні, враховуючи їхню локацію та інфраструктуру (електропостачання, газ, водопостачання).

"Отримали тільки 13 відповідей. Чесно кажучи, цього недостатньо. Тож будемо далі працювати з бізнесом, асоціаціями, інвесторами", – зауважив керівник напрямку.

За його словами, це перший крок на шляху прозорої оптимізації та реорганізації надлишкових виробничих потужностей, які генерують збитки "Укрзалізниці", надалі проводитиметься підготовка переліку об’єктів та пропозицій для міжнародних та місцевих інвесторів.

"Ми розглядаємо різні варіанти: оренду, державно-приватне партнерство, перепрофілювання, - і прагнемо, щоб всі вони здійснювалися на конкурентних засадах", – наголосив Шрамко.

Він додав, що наступного року під час правильної поступової реорганізації планується зайнятися і локомотиворемонтним напрямком, де потужності компанії теж великі.

"З огляду на поточну ситуацію в галузі та динаміку перевезень, повернення до обсягів минулого року, за нашими прогнозами, наразі виглядає малоймовірним", - наголосив директор напрямку.

Напрямок "Ремонт і виробництво" "Укрзалізниці" відповідає за ремонт, обслуговування, модернізацію та виготовлення вагонів, локомотивів, електропоїздів. Виробляє критичні запчастини, залізобетонні шпали, технічне обладнання тощо. Має 11 підприємств, частина яких філії, частина - приватні АТ.

Як повідомлялося, обсяги вантажних перевезень залізницею в Україні скоротилися зі 180 млрд т*км у 2021 році до 113 млрд т*км у 2024 році, а перевезення вагонами компанії – з 1206 тис. до 727 тис. Цього року очікується зменшення цих показників відповідно до 106 млрд т*км та 481 тис.

Такі умови спричинили зниження обсягів ремонтів вагонів з 31,75 тис. у 2021 році (з них вагони "Укрзалізниці" – 20,15 тис.) до 24,23 тис. у 2024 році (12,48 тис.), а цьогоріч очікується подальше скорочення до 14,04 тис. (3,96 тис.).