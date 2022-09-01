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16:14 01.09.2022

Виплата грошового забезпечення військовим відбувається за графіком і без затримок - Маляр

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Виплата грошового забезпечення військовим відбувається за графіком і без затримок - Маляр

Виплата грошового забезпечення військовим відбувається за графіком і без затримок, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ви пам'ятаєте, у середині серпня на одному з брифінгів я повідомляла, що виплати грошового забезпечення за попередній місяць відбудуться з затримкою близько двох-трьох тижнів. Це було пов'язано з процедурами внесення певних змін до законодавства у Верховній Раді, й Верховна Рада мала ухвалити певні рішення, ці рішення ухвалено. Все відбулося за графіком. Станом на сьогодні всі кошти профінансовано в повному обсязі", - сказала Маляр на брифінгу в Києві в четвер.

Вона зазначила, що загальний обсяг виплат грошового забезпечення та додаткової винагороди в серпні за липень становив понад 70 млрд грн, а Міноборони вже розпочало підготовку виплат у вересні за серпень.

Заступниця міністра поінформувала, що в період з 25 по 31 серпня Міноборони для забезпечення підрозділів ЗСУ передано 33 тис. бронежилетів, понад 22 тис. шоломів, більше ніж 16 тис. пар взуття та понад 11 тис. комплектів форми.

"Сьогодні резерв, скажімо, бронежилетів у 12 разів перевищує запаси станом на кінець травня. Військове командування постійно має у своєму розпорядженні десятки тисяч бронежилетів і шоломів. У серпні тільки за прямими контрактами Міноборони, тобто це те, що закуплено за кошти платників податків, на склади ЗСУ поставлено понад 130 тис. бронежилетів", - повідомила Маляр.

Вона додала, що за минулий тиждень на склади ЗСУ було передано 10 тис. зимових курток.

Теги: #міноборони #виплати #військові

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