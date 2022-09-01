Київ закупить мобільні котельні на випадок позаштатних ситуацій узимку – мерія

У Києві планують придбати мобільні пересувні котельні, які будуть резервним джерелом теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону для лікарень, дитсадків, шкіл, а також працюватимуть у пунктах обігріву.

Як повідомляється на сайті мера Києва Віталія Кличка у четвер, таке рішення ухвалила Рада оборони Києва.

"Розуміючи складність майбутнього опалювального сезону та серйозність ризиків, якими він супроводжуватиметься, враховуючи воєнний стан, місто вживає додаткових заходів щодо надзвичайних ситуацій. Придбано запас резервного палива для ТЕЦ та додаткову кількість генераторів, а також прийнято рішення про закупівлю необхідної кількості пересувних котельнь. Вони працюватимуть як резервні джерела обігріву будівель", – повідомив Кличко.

У повідомленні наголошується, що в рамках підготовки до опалювального сезону у столиці проведено гідравлічні випробування мереж, теплоджерела запущені в роботу, киянам продовжують відновлювати гаряче водопостачання. КМДА також перевіряє стан електромереж та електрообладнання, яке взимку працюватиме в умовах підвищеного навантаження та буде резервом теплозабезпечення.