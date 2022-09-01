Віцепрезидент Єврокомісії у День знань прибув в Україну

Заступник голови Європейської комісії Маргарітіс Схінас прибув в Україну, щоб зустріти тут перший день нового навчального року у школах, повідомив голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

"Віцепрезидент Європейської комісії Маргарітіс Схінас міг зустріти 1 вересня, початок навчального року, де завгодно в Європі. Він вирішив приїхати в Україну, де в школах, на жаль, потрібні бомбосховища. Щоб ще раз прояснити: ЄС та Україна — одна родина", - написав Маасікас у твіттері в четвер.