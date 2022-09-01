Події

15:53 01.09.2022

Віцепрезидент Єврокомісії у День знань прибув в Україну

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Заступник голови Європейської комісії Маргарітіс Схінас прибув в Україну, щоб зустріти тут перший день нового навчального року у школах, повідомив голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

"Віцепрезидент Європейської комісії Маргарітіс Схінас міг зустріти 1 вересня, початок навчального року, де завгодно в Європі. Він вирішив приїхати в Україну, де в школах, на жаль, потрібні бомбосховища. Щоб ще раз прояснити: ЄС та Україна — одна родина", - написав Маасікас у твіттері в четвер.

 

Теги: #школа #єс

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