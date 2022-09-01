Ситуація з підтримкою США може змінитися, якщо до наступного американського політичного циклу потраплять праві - Гоук

Ситуація з підтримкою США України може змінитися, якщо до наступного американського політичного циклу потраплять праві, вважає офіцер Сил спеціальних операцій армії США, капітан (у відставці з 2011 р.), ветеран бойових дій Майкл Гоук.

"Ми переживаємо у Штатах безпрецедентне політичне потрясіння, подібного до якого я не бачив ніколи у своєму житті. Я ніколи не думав, що після дев’яти різних воєн я побачу таку риторику та розмови серед американців. На мій погляд, сумно те, що праві грають дуже брудно, вони брешуть, шахраюють, крадуть, і у них багато грошей. Тож у них є шанс потрапити до наступного політичного циклу. Якщо це так, я думаю, що вони припинять чи різко скоротять підтримку України. Це реальна проблема для всіх нас тут, удома. Ми робимо все можливе. Але так, ви маєте рацію, це може змінитися в наступному політичному циклі", - сказав Гоук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі більшість американців абсолютно підтримують Україну.

"Я думаю, що є, можливо, 20-25% американців, більшість з яких дуже праві, на зразок Республіканської партії, люди Трампа, які підтримують Росію досі, тому що Трамп підтримував Росію. І ми всі знаємо чому, у нас є своя думка з цього приводу (можливо, скоро правосуддя дізнається.) Але через те, що Трамп підтримує Путіна, в Америці є відсоток людей, які підтримують Росію, вірте цьому чи ні, незважаючи на все, що вони бачили", - зазначив Гоук.

Він додав, що ці люди не розуміють, що Україна бореться за весь світ, за весь баланс добра і зла, і що це боротьба, в яку вірять американці.

"Таким чином, більшість американців вірять і підтримують вас, але є відсоток, який чинить опір, тому політичним людям важко продовжувати допомагати. Ми продовжуємо це робити, бо президент Байден на 100% вірить у вас. Ми всі спостерігали за тим, що Трамп зробив з Україною заради своєї політичної вигоди, та бачили, наскільки це було неправильно. Але Байден підтримує Україну тільки тому, що це правильно", - заявив Гоук.