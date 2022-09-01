Події

15:57 01.09.2022

Ситуація з підтримкою США може змінитися, якщо до наступного американського політичного циклу потраплять праві - Гоук

2 хв читати
Ситуація з підтримкою США може змінитися, якщо до наступного американського політичного циклу потраплять праві - Гоук

Ситуація з підтримкою США України може змінитися, якщо до наступного американського політичного циклу потраплять праві, вважає офіцер Сил спеціальних операцій армії США, капітан (у відставці з 2011 р.), ветеран бойових дій Майкл Гоук.

"Ми переживаємо у Штатах безпрецедентне політичне потрясіння, подібного до якого я не бачив ніколи у своєму житті. Я ніколи не думав, що після дев’яти різних воєн я побачу таку риторику та розмови серед американців. На мій погляд, сумно те, що праві грають дуже брудно, вони брешуть, шахраюють, крадуть, і у них багато грошей. Тож у них є шанс потрапити до наступного політичного циклу. Якщо це так, я думаю, що вони припинять чи різко скоротять підтримку України. Це реальна проблема для всіх нас тут, удома. Ми робимо все можливе. Але так, ви маєте рацію, це може змінитися в наступному політичному циклі", - сказав Гоук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі більшість американців абсолютно підтримують Україну.

"Я думаю, що є, можливо, 20-25% американців, більшість з яких дуже праві, на зразок Республіканської партії, люди Трампа, які підтримують Росію досі, тому що Трамп підтримував Росію. І ми всі знаємо чому, у нас є своя думка з цього приводу (можливо, скоро правосуддя дізнається.) Але через те, що Трамп підтримує Путіна, в Америці є відсоток людей, які підтримують Росію, вірте цьому чи ні, незважаючи на все, що вони бачили", - зазначив Гоук.

Він додав, що ці люди не розуміють, що Україна бореться за весь світ, за весь баланс добра і зла, і що це боротьба, в яку вірять американці.

"Таким чином, більшість американців вірять і підтримують вас, але є відсоток, який чинить опір, тому політичним людям важко продовжувати допомагати. Ми продовжуємо це робити, бо президент Байден на 100% вірить у вас. Ми всі спостерігали за тим, що Трамп зробив з Україною заради своєї політичної вигоди, та бачили, наскільки це було неправильно. Але Байден підтримує Україну тільки тому, що це правильно", - заявив Гоук.

Теги: #сша #україна #підтримка #гоук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:42 01.09.2022
Спроби України завдати глибшого удару й змусити РФ відвести кораблі та літаки – дуже успішні стратегії, вважає офіцер ССО армії США у відставці

Спроби України завдати глибшого удару й змусити РФ відвести кораблі та літаки – дуже успішні стратегії, вважає офіцер ССО армії США у відставці

15:19 01.09.2022
НАТО мало б і могло зробити більше для підтримки України у війні проти РФ - офіцер ССО армії США у відставці

НАТО мало б і могло зробити більше для підтримки України у війні проти РФ - офіцер ССО армії США у відставці

15:15 01.09.2022
США мають надати Україні всю необхідну зброю, щоб вона могла перемогти все, що РФ виводить на поле бою - офіцер ССО армії США у відставці

США мають надати Україні всю необхідну зброю, щоб вона могла перемогти все, що РФ виводить на поле бою - офіцер ССО армії США у відставці

07:56 01.09.2022
Друга місія приватних астронавтів на МКС Axiom-2 відбудеться у 2023 році

Друга місія приватних астронавтів на МКС Axiom-2 відбудеться у 2023 році

07:52 01.09.2022
Байден запропонував прем'єру Іраку допомогу у врегулюванні політичної кризи

Байден запропонував прем'єру Іраку допомогу у врегулюванні політичної кризи

07:48 01.09.2022
Компанія SpaceX має намір здійснити до 100 запусків ракети Falcon 9 у 2023 році

Компанія SpaceX має намір здійснити до 100 запусків ракети Falcon 9 у 2023 році

07:08 01.09.2022
Майже 140 суден отримали дозвіл на рух у серпні в рамках чорноморської зернової ініціативи

Майже 140 суден отримали дозвіл на рух у серпні в рамках чорноморської зернової ініціативи

18:54 31.08.2022
Для членства України в ЄС не знадобляться роки за готовності Києва та Брюсселя діяти швидко - Кулеба

Для членства України в ЄС не знадобляться роки за готовності Києва та Брюсселя діяти швидко - Кулеба

17:45 31.08.2022
ЄС знову підтверджує, що залишається єдиним у підтримці України у війні, яку проти неї веде РФ

ЄС знову підтверджує, що залишається єдиним у підтримці України у війні, яку проти неї веде РФ

16:41 31.08.2022
Швеція передасть Україні артилерійські боєприпаси на 500 млн крон - глава МЗС

Швеція передасть Україні артилерійські боєприпаси на 500 млн крон - глава МЗС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Виплата грошового забезпечення військовим відбувається за графіком і без затримок - Маляр

У Білорусі 8-14 вересня відбудеться командно-штабне навчання, ЗСУ готові до будь-якого перебігу подій - Генштаб

Спроби України завдати глибшого удару й змусити РФ відвести кораблі та літаки – дуже успішні стратегії, вважає офіцер ССО армії США у відставці

США мають надати Україні всю необхідну зброю, щоб вона могла перемогти все, що РФ виводить на поле бою - офіцер ССО армії США у відставці

У Миколаєві пролунало шість вибухів – мер

ОСТАННЄ

Виплата грошового забезпечення військовим відбувається за графіком і без затримок - Маляр

Київ закупить мобільні котельні на випадок позаштатних ситуацій узимку – мерія

У Білорусі 8-14 вересня відбудеться командно-штабне навчання, ЗСУ готові до будь-якого перебігу подій - Генштаб

Yakaboo значно збільшила продаж українських книг у Європі та планує подальше просування

Віцепрезидент Єврокомісії у День знань прибув в Україну

За пів року війни постраждала третина лісового фонду України, збитки перевищують 180 млрд грн – голова Мінприроди

Фінляндія удесятеро скорочує кількість віз для росіян

Збитки довкіллю України за півроку російської агресії за новими даними становлять майже 1 трлн грн

У Миколаєві пролунало шість вибухів – мер

Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС – "Енергоатом"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА