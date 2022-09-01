Збитки довкіллю України за півроку російської агресії за новими даними становлять майже 1 трлн грн

Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України оцінює збитки природі від воєнної агресії Російської Федерації за півроку, розраховані за новими методиками, у 962 млрд грн, повідомив глава міністерства Руслан Стрілець.

"Нові методики дозволили нам суттєво скоригувати ці розрахунки, які ми раніше оприлюднили, і за новими оцінками сума збитків уже 962 млрд грн, тобто майже 1 трлн грн, і ці розрахунки продовжуються", – сказав Стрілець на брифінгу у Медіа-центрі у Києві в четвер.

Він зазначив, що міністерство передало правоохоронним органам для слідчих дій понад 300 матеріалів, і Мінприроди продовжує фіксувати всі збитки для того, щоб у подальшому через міжнародні суди вимагати компенсацію від Російської Федерації.

За його даними, найбільші збитки від забруднення повітря – 923 млрд грн.

При цьому обсяг викидів лише за півроку перевищив більш ніж удвадцятеро річні викиди у попередні роки.

"Всі викиди забруднювальних речовин, що сталися в Україні під час війни, зокрема від горіння нафтопродуктів, лісових пожеж, вибухів ракет, вже становили 46 млн тонн. Для порівняння – за попередні роки ці цифри перебували в межах 2,2 млн тонн" , – прокоментував міністр.

За його даними, через пожежі на 40 знищених росіянами українських нафтобазах у повітря потрапило майже 500 тис. тонн токсичних речовин.

Як повідомлялося, тижнем раніше Мінприроди називало суму збитків природі від воєнної агресії РФ за півроку в 395 млрд грн, на початку літа цю суму оцінювали більш ніж у 200 млрд грн.