Події

14:42 01.09.2022

Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС – "Енергоатом"

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Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС – "Енергоатом"

Місія Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) прибула на Запорізьку АЕС, повідомила НАЕК "Енергоатом"

"Так, місії вдалося заїхати на ЗАЕС", – сказали в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у компанії.

Як повідомлялося, місія МАГАТЕ в четвер уранці виїхала із Запоріжжя, яке розташоване за 120 км від Енергодара, кілька годин пробула на блокпосту в Новоолександрівці. Місію супроводжують глава Міненерго Герман Галущенко та голова "Енергоатома" Петро Котін.

Теги: #магате #місія #заес

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