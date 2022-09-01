Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС – "Енергоатом"

Місія Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) прибула на Запорізьку АЕС, повідомила НАЕК "Енергоатом"

"Так, місії вдалося заїхати на ЗАЕС", – сказали в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у компанії.

Як повідомлялося, місія МАГАТЕ в четвер уранці виїхала із Запоріжжя, яке розташоване за 120 км від Енергодара, кілька годин пробула на блокпосту в Новоолександрівці. Місію супроводжують глава Міненерго Герман Галущенко та голова "Енергоатома" Петро Котін.