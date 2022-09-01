Вакарчук став першим благодійником проєкту Мінкультури "Збережіть українську культуру"

Співак та громадський діяч Святослав Вакарчук став першим благодійником проєкту Міністерства культури та інформаційної політики "Збережіть українську культуру".

"У межах проєкту "Збережіть українську культуру" на відновлення і відбудову пам'яток культурної спадщини вже задонатили 350 тисяч гривень. Першим благодійником став український культурний діяч Святослав Вакарчук", - ідеться у повідомленні пресслужби Мінкультури.

Наголошується, що 350 тис. грн було перераховано на спецрахунок міністерства для відновлення Національного літературно-меморіального музею Г.Сковороди, який 7 травня 2022 року російські військові цілеспрямовано знищили.

Згідно з повідомленням, раніше Мінкультури спільно з телеком-оператором "Vodafone Україна" представили проєкт "Збережіть українську культуру", який спрямований на залучення благодійних коштів для відновлення пам'яток культурної спадщини в Україні.

Наразі на порталі завантажено 15 об'єктів із розподілом на категорії: повністю зруйновані, пошкоджені й ті, які призупинили свою роботу через війну.

Для реставрації, представлених на порталі об'єктів, необхідно понад 470 млн грн.

"Задонатити будь-яку посильну для себе суму можна перерахувавши її на спеціальний рахунок міністерства. Окрім того, небайдужі меценати мають можливість стати головним донором будь-якого об'єкта, перерахувавши всю необхідну суму для відновлення та назавжди стати поважним гостем цього закладу", - йдеться у повідомленні.