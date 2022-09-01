Події

09:22 01.09.2022

За добу втрати ворога становили 450 осіб, 23 танки, 33 бойових броньованих машин і 24 одиниці артсистем

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За добу втрати ворога становили 450 осіб, 23 танки, 33 бойових броньованих машин і 24 одиниці артсистем

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 1 вересня 2022 року орієнтовно становлять майже 48350 осіб особового складу, за останню добу ліквідовано 450 російських військових, повідомив Генштаб у фейсбуці.

Крім того, знищено: танків – 1997 (+23) од., бойових броньованих машин – 4345 (+33) од., артилерійських систем – 1115 (+24) од., РСЗВ – 287 (+2) од., засобів ППО – 153 (+1) од., літаків – 234 (+0) од., вертольотів – 205 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 851 (+2), крилатих ракет – 196 (+0), кораблів/катерів - 15 (+ 0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 3239 (+3) од., спеціальної техніки – 104 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на донецькому та курахівському напрямках.

Теги: #рф #війна #втрати

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