Українські діти зробили свій вибір на користь народу

Українські діти зробили свій вибір – вибір на користь України, на користь усього народу, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні з нагоди початку нового навчального року.

"Цього літа ні в кого не було літа. Час пройшов, ніби із зими - в зиму. Замість дитячих майданчиків доводилося бути в підвалах. Замість гри у футбол на вулиці доводилося залишатися з дорослими і чути забагато трагічних новин. Але ви були сміливими. І ви зробили свій вибір – вибір на користь України. Усієї України – від Ужгорода до Ялти, від Чорноморська до Харкова. На користь усього нашого народу", - сказав він.

"У вас вкрали частину дитинства, частину юності... Але ви вільні. Завжди будете. Будьте гідними своєї свободи та нашої України", - сказав він, звертаючись до дітей.

За словами Зеленського, "1 вересня цього року дуже відрізняється від тридцяти попередніх, але все ж таки об'єднує в собі десятки попередніх. Сьогодні у нас День знань – 190-й день знань. Знань, які резюмують понад тисячоліття української історії, української культури, українського життя. Життя понад усе, незважаючи на будь-які загрози".

Цей навчальний рік, сказав він, усі починають по-різному. "Хтось далеко від дому – в інших регіонах України. Хтось далеко від дому – в інших країнах. Хтось дистанційно, в онлайн-форматі. Хтось у рідній школі чи у своєму університеті, але все ж не у спокої. Однак важливо, що навчальний рік починається. Важливо, що навчання триває. І що знання про Україну не переривається", - наголосив він.

"Наші діти підтримували нас, підтримували державу. Дуже швидко подорослішали. Не злякалися, а допомагали. Допомагали у бомбосховищах. Дбали про батьків, які були поранені. Носили воду та їжу військовим. Збирали гроші, щоб віддати волонтерам на армію. Українськими дітьми можна тільки пишатися", - заявив президент.